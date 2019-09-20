"بذخ ترامب وذهبه".. في عشاء على شرف رئيس الوزراء الاسترالي بالبيت الأبيض

وضعت السيدة الأولى الأمريكية لمساتها واختارت بعناية الديكور المناسب لعشاء الدولة لرئيس وزراء أستراليا منذ العام 2006.

ومن المقرر أن يلبي رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وزوجته جيني مساء اليوم الجمعة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العشاء في حديقة الورود في البيت الأبيض.

وقال مكتب ترامب السيدة الأولى أن الألوان التي تم اختيارها لهذا الحدث هي الأخضر والذهبي وهي الألوان الوطنية الأسترالية.

وهذا الحدث سيكون العشاء الرسمي الثاني لدونالد وميلانيا ترامب منذ دخولهما إلى البيت الأبيض في العام 2017.

وأصدرت السيدة الأولى التفاصيل الأساسية، ولائحة الطعام والحلوى المقرر تقديمها، إلا أنها تحتفظ بقائمة الضيوف المدعوين إلى العشاء والتفاصيل المتعلقة بإطلالتها.

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