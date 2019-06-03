مأدبة ملكية بانتظار ترامب في قصر بكنغهام ومشاورات مع ماي خلال زيارته بريطانيا

تقيم الملكة إليزابيث مأدبة رسمية على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بريطانيا لمدة ثلاثة أيام.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب وزوجته سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا مأدبة ملكية بريطانية، على عكس الملكة المعتادة على مثل هذه المناسبات، فهذه هي المرة رقم 113 التي تستضيف فيها الملكة زيارة دولة. وتشمل الوليمة أربعة أصناف، تقدم في أكثر من ألفي قطعة من أدوات المائدة المصنوعة من الفضة، فضلا عن نخب مع الملكة.

وعادة ما تقدم الحكومة البريطانية الدعوات لكبار الرؤساء والشخصيات لزيارة الدولة إلا أن الملكة هي من تقوم بدور المضيف.

ترامب الرئيس الأمريكي الثالث على مأدبة ملكية بريطانية

وبعد استقباله في قصر بكنغهام وإطلاق المدافع واستعراض حرس الشرف، من المقرر ان يحضر ترامب غداء خاصا مع الملكة ثم يتناول الشاي مع ابنها الأمير تشارلز قبل مأدبة العشاء الملكية في المساء.

هذا ومن المتوقع أن تلقي الملكة كلمة وأن تقدم نخبا، وأن يدلي ترامب ببعض الكلمات قبل المأدبة. ثم يبدأ العشاء، الذي عادة ما يضم طبقا من الأسماك وآخر من اللحوم ونوعا من الحلويات قبل أن يختتم بالفاكهة.

وتقدم الوجبة في طقم أدوات مائدة من الفضة يحمل اسم "غراند سيرفيس" كان أول من استخدمه جورج الرابع عندما كان أمير ويلز في عام 1806. ويضم الطقم أكثر من أربعة آلاف قطعة للعشاء منها أطباق تقديم العشاء و107 شمعدانات.

ويقول قصر بكنغهام إن الترتيب النهائي للمأدبة في زيارة دولة يبدأ قبل خمسة أيام من وصول الضيف وينبغي أن تفحص الملكة كل تفاصيل الوجبة وتوافق عليها.

وبذلك يكون ترامب الرئيس الأمريكي الثالث الذي تستضيفه الملكة إليزابيث في زيارة دولة بعد باراك أوباما وجورج دبليو بوش. وقد اجتمعت مع 13 رئيسا أمريكيا منذ أن أصبحت ملكة باستثناء ليندون جونسون.

وخالف ترامب البروتوكول عندما لم ينحن أمام الملكة عندما التقى بها في 2018 ثم سار أمامها أثناء تفقد حرس الشرف.

ولكن ربما يكون قد تلقى النصح قبل الزيارة ليتجنب إحراجا بسيطا وقع فيه سلفه. فخلال زيارة دولة لأوباما في عام 2011 تحدث الرئيس بعد أن بدأت الفرقة الموسيقية في عزف موسيقى النشيد الوطني.

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هذا وتشهد ميلانيا ترامب وفيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية يوم غد الثلاثاء 4 حزيران/يونيو بحضور موظفي الحكومة وأبنائهم.

ترامب وماي ومحادثات ثنائية

وبعد يوم من اللقاءات مع أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا، من المقرر أن تتجه دفة زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب يوم غد الثلاثاء نحو الشأن السياسي، وأن يعقد ترامب وماي محادثات ثنائية في مكتب رئيسة الوزراء.

ومع انهماك الزعيمين في عملهما، سيحضر زوجاهما حفلا انجليزيا تقليديا بحديقة مقر الحكومة بحضور موظفي الحكومة والسفارة الأمريكية. وجرى توجيه الدعوة كذلك لأبناء الموظفين.

وظل فيليب، مدير علاقات المستثمرين البريطاني غير المشهور، بعيدا عن الأضواء خلال فترة تولي ماي لمنصب رئيس الوزراء المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

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