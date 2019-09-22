شاهد: عشاق الأجسام الغريبة ومخلوقات الفضاء يقتحمون قاعدة عسكرية أميركية سرية بالمنطقة 51

بدأ الخميس عشاق الأجسام الغريبة ومخلوقات الفضاء يتوافدون إلى المنطقة السرية المعروفة بالمنطقة 51 في ريف ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. المنطقة تشتهر بقصص مخلوقات الفضاء والأجسام الغريبة حيث يعتقد عشاق هذه القصص أن المنطقة التابعة لمنشأة عسكرية أمريكية متخصصة في مثل هذه المهمات تضم ​​أسرار الحكومة حول حياة مخلوقات الفضاء. وتأمل السلطات المحلية أن يصل الزوار بسلام إلى مدينة راشيل الصغيرة.

البلدة النائية يقطنها 50 ساكنا وهي تقع على بعد مسافة قصيرة من القاعدة العسكرية. وعبر سكان البلدة عن قلقهم مما وصفوه بـ "غزو عشاق الأجسام الغريبة ومخلوقات الفضاء" لبلدتهم استجابة لدعوة حديثة نشرت على مواقق التواصل الاجتماعي لـ"اقتحام" المنطقة 51 وكشف اسرار الحكومة.

ونشرت طالبة جامعية في كاليفورنيا تدعي ماتي روبرتس، دعوة على موقع فيسبوك في يونيو/حزيران الماضي تحث فيها الناس عمومًا على الإسراع للانتقال إلى المنطقة 51 "لرؤية مخلوقات الفضاء". وعبر أكثر من مليون شخص عن اهتمامهم بهذه القضية ما دفع بقيادة سلاح الجو الأمريكي للتحرك وحث الفضوليين على عدم اختراق بوابات القاعدة العسكرية. وقالت قيادة سلاح الجو إن القاعدة العسكرية لا تزال تستخدم لاختبار الطائرات المقاتلة وتدريب الأفراد.

بلدة راشيل، تبعد بحوالي 240 كم عن مدينة لاس فيغاس ولا تتوفر فيها أدنى الخدمات لإستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار. المتجر الوحيد يوفر بالكاد المواد الأساسية للسكان.

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ولجأ بعض محبي أفلام المغامرات والفضاء لنصب خيم بالقرب من المنطقة 51 فيما تنقل البعض الأخر السيارات النفعية المجهزة للمبيت هناك قصد التأكد من صحة الأخبار المتداولة وكشف حقيقة وجود المخلوقات الفضائية.

وانتشرت الدعوات على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أكدت البحرية الأمريكية رسميا صحة ما جاء في ثلاثة أشرطة مصورة، تظهر ثلاثة أجسام طائرة لم تحدد هويتها. وقد حصل على الصور طيارون أمريكيون، ونشرتها للعموم مؤسسة أكاديمي ستارز للأبحاث بشأن الصحون الطائرة.

ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وكانون الثاني/ يناير 2015 واجه طيارون من البحرية الأمريكية اجساما طائرة غريبة عديد المرات، على ساحل سان دييغو لجاكسون فيل، حيث قاموا بمناورات لم تكن متكافئة مع قدرات جميع الاجسام الطائرة، من حيث زيادتها للسرعة وتوقفها المفاجئ وقيامها بالمنعرجات الحينية.