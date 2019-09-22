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كازاخستان

شاهد: اعتقالات عشوائية في كازاخستان خلال مظاهرات مناهضة للحكومة

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بقلم:  رشيد سعيد قرني  مع أسوسيتد برس
شرطة كازاخستان تعتقل متظاهرين
شرطة كازاخستان تعتقل متظاهرين -
حقوق النشر
أسوسيتد برس
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اعتقلت السلطات في كازاخستان 57 متظاهراً شاركوا في مسيرات غير مرخصة نظمتها حركة معارضة محظورة من قبل الحكومة. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن نسبة المشاركة في هذه المظاهرات كانت ضئيلة، حيث فاق عدد عناصر الشرطة المتظاهرين. وقالت وكالات الأنباء إن حملة الاعتقالات كانت عشوائية، حيث أظهرت صور فيديو الشرطة وهي تعتقل أم وأطفالها الثلاثة وهم في طريقهم إلى متجر.

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ودعت إلى المظاهرات حركة الاختيار الديمقراطي الكازاخستاني التي يتزعمها الأوليغارشي الهارب مختار أبلازوف الذي يتخذ من فرنسا ملجأً له. وتطالب كل من كازاخستان وروسيا وأوكرانيا بتسليم مختار أبلازوف بسبب مزاعم باختلاس خمس مليارات دولار. وتحظر حكومة كازخستان التنظيم الذي تصفه بالجماعة المتطرفة.