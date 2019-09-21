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فرنسا

شاهد: أعمال شغب وتخريب في باريس خلال مظاهرات السترات الصفراء ونشطاء المناخ والعمال

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بقلم:  رشيد سعيد قرني  مع أسوسيتد برس
أعمال شغب واشتباكات خلال مظاهرات في باريس
أعمال شغب واشتباكات خلال مظاهرات في باريس -
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رويترز
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اندلعت اشتباكات عنيفة السبت بين مجموعات من المتظاهرين المناهضين للحكومة الفرنسية مع الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع في الوقت الذي حاولت فيه حركة السترات الصفراء إحياء حركتها ضد الظلم الاقتصادي وحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشعل متظاهرون النار في صناديق النفايات في شوارع العاصمة باريس، حيث تحركت شرطة مكافحة الشغب لتفريق الحشود.

وشهدت باريس ثلاث مظاهرات متفرقة، كانت إحداها لحركة السترات الصفراء التي تحتج للأسبوع الـ 45 في شوارع البلاد وكذلك مظاهرة ضد إصلاح منظمومة التقاعد وأخرى أقامها نشطاء البيئة.

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وأعلنت شرطة باريس اعتقال 152 شخصا على الأقل، فيما فرضت غرامات مالية على أكثر من 300 شخص بقيمة 135 يورو، نظير التظاهر في منطقة محظورة. ونشرت السلطات أكثر من 7000 جندي وحظرت الاحتجاجات في منطقة مركزية كبيرة بما في ذلك القصر الرئاسي والمباني الحكومية والبرلمانية والشانزليزيه وبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام.