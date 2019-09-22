أتالانتا يتعادل مع فيورنتينا في مباراة أجبر الحكم على ايقافها بسبب هتافات عنصرية

أجبر الحكم، دانييل أورساتو، على إيقاف اللعب لعدة دقائق في مباراة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد بين فريقي أتالانتا و فيورنتينا بسبب الهتافات والشتائم العنصرية الطابع من مشجعي صاحب الأرض أتالانتا تجاه اللاعب، هينريك دالبرت. وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق فقد أزال صاحب الأرض تخلفا وسجل هدفي التعادل في آخر عشر دقائق للمباراة.

فيورنتينا الزائر سارع إلى التقدم في الدقيقة الرابعة والعشرين بتسديدة من فدريكو تشيسا. وبعد توقف دام لخمس دقائق وبعد استخدام مكبرات الصوت لتحذير الجماهير وترديد معلومات مناهضة للعنصرية توقفت الهتافات ثم تواصلت المباراة.

الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، أثبت أنه لا يزال في عافيته إذ اندفع بخفة شديدة ليستلم تمريرة من فدريكو تشيسا ويسدد الكرة بمهارة في الشباك مسجلا في الدقيقة السادسة والستين ثاني أهداف فيورنتينا الزائر.

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رد أتالانتا جاء في الدقيقة الرابعة والثمانين إذ استلم يوسيب إيليسيتش تمريرة من أليخاندرو غوميز ولدغ الكرة في الشباك مسجلا باكورة صاحب الأرض. وسجل تيموثي كاستنيه في الدقيقة الخامسة للوقت المستقطع هدفا ساعد أتالانتا على إنهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أتالانتا صعد بفضل التعادل إلى المركز الخامس في قائمة الدوري بسبع نقاط من أربع مباريات بينما تراجع فيورنتينا إلى ذيل قائمة الدوري بنقطتين من مبارياته الأربعة.