الشبه في أسمى معانيه يحلّ ضيفا على تريكالا اليونانية.. مهرجانٌ للتوائم أُقيم على شرف أشقّاء ليسوا كغيرهم.

شهدت الأحد بلدة تريكالا شمال غرب اليونان مهرجانا للتوائم في أول تظاهرة من هذا النوع في البلاد بحسب القائمين على الفعالية. وقد أطلقت المشروع كل من كاترينا وأناستاسيا فاليا وهما شقيقتان توأمان تديران أحد المقاهي في البلدة. وقالتا إن الفكرة راودتهما منذ أن كانتا طفلتيْن صغيرتين.

ولدى سؤالهما عما شعرتا به حين رأتا هذا العدد الكبير من التوائم في المهرجان، قالت كاترينا وأناستاسيا: " نشعر بكثير من التأثر حين نرى كل هؤلاء التوائم من شتى الأعمار وكلهم يشبهون بعضهم بعضا وحتى أولئك لا يشبهون بعضهم. إنهم فعلا أمر سحري".

وقد بلغ عدد المشاركين في المهرجان 172 زوجا من التوائم وست مجموعات من التوائم الثلاثة العدد جاؤوا من مختلف أنحاء اليونان وتتراوح أعمارهم ما بين السنوات الطفولة الأولى إلى سن الثامنة والسبعين. تجمّعوا كلهم في الحديقة العامة للبلدة وارتدوا للمناسبة نفس الملابس.

وقال أحد التوائم وهو في الحادية والستين، إنه وشقيقه يمارسان نفس النشاطات سويّا ويتفقان حول كل شيء. لكن وبما أنه لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصانُ، فللشقيقيْن نقطةٌ خلافية واحدة: إنها رياضة كرة القدم. حيث يناصر أحدهما فريق أولمبياكوس اليوناني فيما يناصر الآخر الفريق الخصم باناثينايكوس وهذا ما جعلهما لم يشاهدا معا مباراة واحدة منذ أكثر من ثلاثين عاما. وبهذا تفرّق الرياضة ما جمعته الطبيعة!