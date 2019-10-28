شاهد: شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما ال100 شمال فرنسا

احتفلت ماري لوماري وشقيقتها جونوفياف بوليغان التوأم بعيد ميلادهما ال100، برفقة توائم آخرين من مختلف الأعمار في مقر دار للمسنين يقيمان فيها، في قرية فاي دو بريطانيو شمالي فرنسا.

واعتبر أحد الحاضرين في الاحتفال أن بلوغ المرء سن المائة وهو في صحة جيدة حلما يراود أي إنسان، وهو ما يجعل حالة التوأم ماري وجونوفياف حالة فريدة.

وتشتهر منطقة بريطانيو الفرنسية بوجود نسبة تكاد تكون الأعلى من حيث عدد التوائم، مقارنة بباقي أنحاء فرنسا. والمعروف أن بلدية بلوكادوك شمالي فرنسا تنظم مهرجانا للتوائم سنويا منذ سنة 1994، وهو مهرجان يجذب المشاركين من داخل فرنسا وخارجها.

وقد انتهى الاحتفال بعيد ميلاد ماري وجونوفياف في الهواء الطلق، بإطلاق سراح عشرات طيور الحمام من أقفاصها في الجو.

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