الشرطة اليونانية تعثر على 41 مهاجراً على قيد الحياة في شاحنة تبريد

عثرت الشرطة اليونانية على 41 مهاجراً على قيد الحياة، مختبئين في شاحنة تبريد، أثناء تفتيش روتيني على الطريق السريع في شمال اليونان، يوم الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الشرطة إن أكثرية المهاجرين من الجنسية الأفغانية وإنهم "لم يتضرروا"، حيث أن جهاز التبريد لم يكن يعمل خلال الرحلة، ولكن بالرغم من ذلك طلب البعض منهم الذهاب إلى المستشفى.

وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق السريع بالقرب من مدينة سانثي شمال اليونان للقيام بتفتيش اعتيادي، وألقت القبض على السائق ونقلته مع المهاجرين إلى مركز شرطة قريب.

وتواجه اليونان (منذ عام 2015) أكبر أزمة هجرة، حيث أن المخيمات في جزر بحر إيجة مكتظة، مما تسبب في تدهور الظروف والاحتجاجات من قبل السكان المحليين.

كما أن الحكومة اليونانية بدأت بنقل طالبي اللجوء إلى مدن رئيسية لتخفيف الازدحام، وأصدرت قانونا في الأسبوع الماضي لتسريع عملية اللجوء. ويذكر أنه تم العثور على 39 جثة مهاجر، في حادثة منفصلة، خلال الشهر الماضي، يعتقد أنهم صينيون، في شاحنة تبريد قرب لندن.

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