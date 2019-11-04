لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

اليونان

الشرطة اليونانية تعثر على 41 مهاجراً على قيد الحياة في شاحنة تبريد

 محادثة
بقلم:   Ranim Aldaghestani 
ضباط الشرطة بجوار شاحنة تبريد تحمل المهاجرين على الطريق السريع في اليونان 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
ضباط الشرطة بجوار شاحنة تبريد تحمل المهاجرين على الطريق السريع في اليونان 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عثرت الشرطة اليونانية على 41 مهاجراً على قيد الحياة، مختبئين في شاحنة تبريد، أثناء تفتيش روتيني على الطريق السريع في شمال اليونان، يوم الإثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الشرطة إن أكثرية المهاجرين من الجنسية الأفغانية وإنهم "لم يتضرروا"، حيث أن جهاز التبريد لم يكن يعمل خلال الرحلة، ولكن بالرغم من ذلك طلب البعض منهم الذهاب إلى المستشفى.

وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق السريع بالقرب من مدينة سانثي شمال اليونان للقيام بتفتيش اعتيادي، وألقت القبض على السائق ونقلته مع المهاجرين إلى مركز شرطة قريب.

وتواجه اليونان (منذ عام 2015) أكبر أزمة هجرة، حيث أن المخيمات في جزر بحر إيجة مكتظة، مما تسبب في تدهور الظروف والاحتجاجات من قبل السكان المحليين.

كما أن الحكومة اليونانية بدأت بنقل طالبي اللجوء إلى مدن رئيسية لتخفيف الازدحام، وأصدرت قانونا في الأسبوع الماضي لتسريع عملية اللجوء. ويذكر أنه تم العثور على 39 جثة مهاجر، في حادثة منفصلة، خلال الشهر الماضي، يعتقد أنهم صينيون، في شاحنة تبريد قرب لندن.

للمزيد على يورونيوز: