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الجزائر

وفاة ثمانية رضع في حريق بمستشفى في الجزائر

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع أ.ف.ب عربي
Pixabay
Pixabay
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قضى ثمانية أطفال رضع ليل الإثنين الثلاثاء إثر حريق في مستشفى ولادة في شرق الجزائر، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري.

وقال النقيب نسيم برناوي إن الفرق تمكنت من إنقاذ 11 طفلا و107 نساء و28 من الموظفين، في أعقاب الحريق الذي اندلع الساعة 03:50 صباحا (02:50 ت غ) في المستشفى في واد سوف، على بعد 500 كلم جنوب شرق الجزائر.

وأضاف "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان".

وتم نشر العشرات من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق، وفق برناوي.

وأصدر رئيس الوزراء نور الدين بدوي تعليمات بإجراء تحقيق وأوفد وزير الصحة محمد ميراوي إلى مكان الحريق.

وقدم بدوي التعازي باسمه واسم الحكومة الى عائلات الضحايا.

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