بايدن يدعو للبدء بإجراءات عزل ترامب إذا لم يتعاون بشكل كامل مع تحقيق الكونغرس

دعا نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلى التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي يجريها الكونغرس في قضية اتصاله بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ويزعم ديمقراطيون أن ترامب مارس ضغوطاً على زيلينسكي خلال الاتصال للتحقيق في الأعمال التي يديرها ابن بايدن في أوكرانيا. وبايدن أحد المرشحين الديمقراطيين المنافسين لترامب للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020.

وأضاف بايدن في بيان أصدره مساء اليوم "إذا استمر ترامب بالهزء من القانون، فإن لن يترك المجال أمام الكونغرس إلا للبدء بإجراءات عزله". وكان ترامب قد نفى سابقاً اليوم أنه مارس ضغطاً على زيلينسكي لإلحاق الضرر بخصمه في الانتخابات، جو بايدن.

وأعلن ترامب أيضاً في وقت سابق اليوم إنه سمح بنشر النص الكامل للاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الأوكراني في نهاية تموز/يوليو الفائت.

"بيلوسي ستعلن إطلاق إجراءات العزل"

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وغيرها من وسائل الإعلام، قالت إن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ستعلن لاحقاً اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب، الجمهوري، رسمياً، بحسب ما أفادتنا به وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت واشنطن بوست الخبر نقلاً عن مسؤوليْن ديقمراطييْن مقربين من بيلوسي.

وأثار اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً في الأوساط الديمقراطية، حيث اتهم ترامب باستخدام ورقة كييف للضغط على أسرة بايدن، التي تقدّم مرشحاً ديمقراطياً إلى الانتحابات الرئاسية 2020.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، ولكن يبدو أن بيلوسي، التي عارضت دائماً البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن إذا ما صدق خبر واشنطن بوست.

وكان ترامب اعتبر في وقت سابق اليوم اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن أمرا "سخيفا"، بحسب ردّ قاله في نيويورك حيث يتم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.