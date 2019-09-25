مقتل شخص وسقوط جرحى إثر اشتباكات بين مشعجي ناديين كرويين في المغرب

قتل شخص وأصيب خمسة بجروح في اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء قرب مدينة الدار البيضاء بين مشجعي فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي، بحسب السلطات المحلية المغربية.

و بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية فقد أفادت السلطات المحلية لإقليم مديونة عن" مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين".

وأوضح المصدر ذاته أن "بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأتت المواجهات بعد مباراة على ملعب محمد الخامس ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العرش، انتهت بفوز الوداد 3-1 وتأهله لدور الـ 16.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية الى أن قوات الأمن "تدخلت لفض هذه المواجهات كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم بها."

وسبق لمباريات كرة القدم في المغرب أن شهدت مواجهات بين المشجعين، ومنها في آذار/مارس 2016 حيث قضى مشجعان وأصيب العشرات إثر إشكال بين مشجعي فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي.

وعمدت السلطات الى حل العديد من مجموعات المشجعين المتعصّبين "ألتراس" ومنع رفع الشعارات في الملاعب، قبل أن تعيد السماح بتواجد هذه المجموعات في المدرجات بدءا من آذار/مارس 2018.

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