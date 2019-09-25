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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأوكراني ينفي تعرّضه لضغط من الرئيس الأمريكي

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بقلم:  Euronews مع إي إف بي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -
حقوق النشر
رويترز
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مازحا إن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يضغط عليه هو طفله البالغ ست سنوات، وسط الفضيحة المتزايدة حول ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط على كييف لفتح تحقيق بشأن نجل مرشح الرئاسة جو بايدن.

وصرح زيلينسكي لقناة "روسيا 24" الاخبارية الروسية من نيويورك "لا أحد يمكنه الضغط علي لأنني رئيس بلد مستقل".

وأضاف الرئيس الذي كان ممثلا مشهورا قبل انتخابه في وقت سابق من هذا العام "الشخص الوحيد الذي يمكن أن يضغط علي هو ابني البالغ ستة أعوام".

ومن المقرر ان يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني لأول مرة الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب نفى في وقت سابق الثلاثاء أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أميركية مخصّصة لأوكرانيا.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وكان ترامب أقرّ علناً بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف 2019.

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