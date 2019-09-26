عادل الجبير: لا نستبعد الرد العسكري على إيران

في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية، لم يستبعد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، استخدام القوة العسكرية للرد الرد على الهجمات على أرامكو التي تقول السعودية إن إيران دعمتها.

وقال الجبير إن جميع الخيارات، بما في ذلك الخيار العسكري، واردة أمام السعودية للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية. وتابع وزير الدولة السعودي في معرض حديثه لـ"بي بي سي" أن السعودية تريد تجنب الحرب والتصعيد في المنطقة محملا إيران المسؤولية في الهجمات التي استهدفت المنأت النفطية بإستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة.

وإن كانت إيران قد نفت أي تورط لها في هذه الهجمات، غير تقريرا أمريكيا صدر هذا الأسبوع زعم أن إيران تقف وراء الهجمات. ودعمت كل من فرنسا وألمانيا هذا التقييم.

هذا وكان الجبير قد أعلن الثلاثاء، إنه يتوقع صدور نتيجة التحقيقات في هوية المسؤول عن الهجمات على أرامكو قريباً. وأضاف الجبير على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن السعودية تعتقد أن إيران تقف خلف الهجمات، وهي سوف تنظر في جميع الخيارات للرد، ما إن يتنهي التحقيق.

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وتابع الجبير بقوله "نريد حشد الدعم الدولي، ونريد أن ننظر في جميع الخيارات، الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية قبل اتخاذ القرار". مشيرا إلى أن السعودية تريد تجنب الحرب "لكن في نفس الوقت يجب أن نشير إلى أن سلوك الإيرانيين هذا لا يمكن أن يستمر".