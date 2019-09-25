الرياض تشيد بالإجماع الدولي على إدانة إيران في "هجمات أرامكو"

أشادت السعودية الأربعاء بما وصفته إجماعاً على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الاسلحة التي استخدمت في الهجوم هي "أسلحة إيرانية"، مؤكداً أن بلاده تتشاور مع حلفائها.

وصرح للصحافيين في الأمم المتحدة "أعتقد أن هناك اجماعاً على أن هذا السلوك غير مقبول".

ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون "دقيقا للغاية" مضيفاً "سنطرح مختلف الخيارات. وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة".

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي البقيق وخريص النفطيتين والتي أدت إلى خفض إنتاج النفط السعودي.

نفيٌ إيرانيّ

وتنفي إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنها.

وذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الثلاثاء أن الاستخبارات الأميركية اختلط عليها الامر لأن الأسلحة كانت عليها كتابة لها علاقة بالمذهب الشيعي.

وقال روحاني إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه من غير المحتمل أن تكون لدى المتمردين الحوثيين أسلحة تصل إلى هذا المدى، وهو موقف الاستخبارات الأميركية نفسه."

وأضاف روحاني "رددت عليه بالقول"(انت لا تعرف قدراتهم)".