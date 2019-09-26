البيت الأبيض يندد بـ"هستيريا" الديمقراطيين بعد نشر وثيقة عنصر استخبارات

ندد البيت الأبيض الخميس بما اعتبره "هستيريا" الديمقراطيين بعدما نشر الكونغرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن الرئيس دونالد ترامب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام "لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعا لروايات مختلقة ومقالات صحافية"، مضيفة أن "البيت الابيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام".

وثيقة المخبر

أظهرت وثيقة شكوى مخبر، نشرت الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فعلا تدخل أوكرانيا في قضية نجل منافسه الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بادين بهدف التأثير على سيرها في العام 2020 وإعادة انتخابه. وتضيف الوثيقة أن البيت الأبيض كان على علم بمحتوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وتدخل لمنع الاطلاع على نصها وممارسة التعتيم.

وكتب مسؤول، مجهول الهوية، في الشكوى التي نشرها الكونغرس "تلقيت معلومات من عدة مسؤولين أمريكيين تفيد بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020".

وأضاف "هناك مسؤولون في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني، وأبلغوه أنهم على الأرجح "شهدوا استغلال الرئيس منصبه للحصول على مكسب شخصي". كما تابع قائلا: "في الأيام التي تلت المكالمة الهاتفية، علمت من العديد من المسؤولين الأميركيين أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض تدخلوا لمنع الاطلاع على كامل مضمون المكالمة الهاتفية".

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وأشار في الشكوى التي وصفها بأنها "ذات طبيعة ملحة" إلى أن "هذه التحركات أكدت لي أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون جسامة ما ورد في المكالمة".

وأضاف "ابلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن محامي البيت الأبيض +اوعزوا اليهم+ بازالة النص الالكتروني من نظام الكمبيوتر الذي عادة ما تخزن فيه النصوص لأغراض التنسيق ووضع اللمسات النهائية وتوزيعها على مسؤولين على مستوى الحكومة". وأظهر مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض الأربعاء أن ترامب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن.

وفتح مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون تحقيقا بهدف عزل الرئيس لإساءة استخدامه منصبه.