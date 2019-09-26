شاهد: حريق هائل في مصنع مواد كيماوية بمدينة روان الفرنسية

تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا صباح اليوم الخميس حريقا كبيرا في مصنع للمواد الكيماوية، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

وأضاف أن المدارس ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة" التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

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