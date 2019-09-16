شاهد: حريق في افتتاح مباراة فريق تينيسي تايتانز ونظيره انديانابلوس كولتس

اندلع حريق على الخط الجانبي قبل بدء المباراة الافتتاحية لفريق تينيسي تايتانز لكرة القدم الامريكية يوم الأحد بعدما اشتعلت النيران في الألعاب النارية.

ونشب الحريق قبيل بداية مباراة بين فريق تاتينز ضد فريق إنديانابوليس كولتس عندما اشتعلت النيران في معدات الألعاب النارية المستخدمة عادة في بداية المباراة. و بعد إحتراقها لعدة دقائق تم السيطرة على النيران و إخماد الحريق من قبل العمال.

وتم إخلاء الملعب من اللاعبين، لكن المتفرجين ظلوا في مقاعدهم. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات و اقتصرت الخسائر على الأرضية المحترقة وما تبقى من الألعاب النارية المتفحمة.

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