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إيطاليا

شاهد: بدون حبال ولا أدنى شروط السلامة متسلق سويسري يبلغ قمة جبال الألب

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
المتسلق السويسري داني أرنولد يتسلق جبال الألب في إيطاليا
المتسلق السويسري داني أرنولد يتسلق جبال الألب في إيطاليا -
حقوق النشر
رويترز
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من دون استخدام الحبال ولا أدنى معدات السلامة، سجل المتسلق الألباني السويسري داني أرنولد رقماً قياسياً عالميا لتسلق قمة سيما غراند Cima Grande في جبال الألب الإيطالية بتوقيت قدره 46 دقيقة و30 ثانية.

القمة تعتبر منحدرا جبليا يبلغ ارتفاعه 550 مترًا في جبال الألب الإيطالية.

وحطم داني أرنولد البالغ من العمر 35 عاما رقمه القياسي السابق بحوالي 19 دقيقة في التسلق الفردي الحر على أربع واجهات من الجبال الشمالية الرئيسية الستة في أوروبا.

ويواصل مرشد أوران سلسلة العروض وتحطيم الأرقام القياسية الجبلية، حيث يقوم بالتحضير لتحدٍ جديد في أوروبا خلال السعام المقبل.

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