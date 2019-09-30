ترامب يعين مارك ميلاي رئيسا لأركان الجيش الاميركي

أصبح الجنرال مارك ميلاي الاثنين رئيس هيئة الأركان الجديد للجيش الأمريكي وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب. وأعلن رئيس الأركان الجديد المعروف بصراحته بعد أن أدلى اليمين بحضور ترامب "يمكنكم أن تثقوا بأنني سأقدم لكم دائما مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة".

ورد ترامب في خطاب لاختتام حفل أداء اليمين "إنك صديقي ومستشاري وتستحق هذا المنصب لم أشك في ذلك يوما".

والجنرال ميلاي البالغ من العمر 61 عاما ضابط لامع تخرج من جامعة برنستون وشارك في حربي العراق وأفغانستان. ويخلف الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك أوباما في هذا المنصب في 2015 لعامين وجدد ترامب في 2017 ولايته لعامين جديدين.

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واختار ترامب في كانون الاول/ديسمبر الجنرال ميلاي عندما كان رئيس أركان سلاح البر خلفا للجنرال دانفورد الذي عارض تعيينه جيم ماتيس وزير الدفاع في حينها وكان يفضل ترشيح رئيس أركان سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدشتاين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد من قانون تم اقراره عام 2017 لزيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه الى الضعف (من عامين الى أربعة اعوام) لضمان استمرارية عسكرية رغم تعاقب الادارات الأمريكية.