شاهد: أول عرض ل"تابوت الكاهن" في مصر بعد استعادته من الولايات المتحدة

عرضت مصر تابوتا أثريا مذهبا أعيد إلى البلاد الأسبوع الماضي من متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك بعد أن قرر محققون أمريكيون أنه من الآثار المنهوبة. التابوت يضم مومياء نجم عنخ، وهو كاهن عاش في العصر البطلمي قبل حوالي ألفي عام.

وعُرض التابوت الثلاثاء في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، حيث حضر مراسم العرض القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة توماس غولدبيرغر.

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وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن إعادة هذه القطع الأثرية "الفريدة والرائعة" تظهر "تضامنًا قويا للغاية" بين مصر والولايات المتحدة. واشترى متحف "ذا ميت" التابوت من تاجر آثار في باريس في العام 2017 مقابل حوالي 4 ملايين دولار، ووضعه في أبرز مواقع العرض. وتمت إزالته في فبراير/ شباط الماضي، واعتذر المتحف لمصر.