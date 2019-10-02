القانون الإيراني يسمح للمتزوجات من أجانب بمنح الجنسية لأطفالهن

أعلنت وكالة "أسنا" شبه الرسمية، أنه بات بإمكان الإيرانيات المتزوجات من أجانب منح جنسيتهن لأطفالهن، وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور الأربعاء على قانون بهذا الشأن.

وبحسب الوكالة، فقد تم صوغ القانون على قياس إيرانيات متزوجات من مهاجرين أفغان.

واعتبر هذا القانون تقدما كبيرا خصوصا بالنسبة إلى آلاف الأطفال المولودين لآباء أفغان لم يكن بإمكانهم التمتع بالحقوق الإجتماعية التي تمنح لأطفال إيرانيين.

وتتمثل مهمة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه محافظون متشددون، في التثبت من أن القوانين التي يصوت عليها البرلمان تتطابق مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية.

وكان المجلس رفض مرتين في حزيران/يونيو وآب/أغسطس هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية عريضة، وذلك بداعي "الأمن" القومي ما أجبر النواب على إعادة النظر في مشروع القانون.

وبحسب الصحافة الإيرانية فإن القانون الجديد الذي سيطبق بأثر رجعي، لا ينص على منح تلقائي للجنسية من جانب الأم، ويتعين عليها تقديم طلب في هذا الصدد قبل أن يبلغ إبنها سن 18 عاما.

ويعيش في إيران نحو ثلاثة ملايين أفغاني، بحسب أرقام رسمية، وتزوج عدد كبير منهم إيرانيات.

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