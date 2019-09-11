أعلنت سويسرا الأربعاء أنها سحبت للمرة الاولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية بعد إدانته بالانتماء إلى "منظمة إرهابية إسلامية".

وافاد بيان "للمرة الأولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية اخرى".

وتابع أن الرجل حكم عليه بالسجن "عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين لصالح منظمة اسلامية محظورة".

وتؤكد السلطات الفدرالية أن دائرة الهجرة بامكانها سحب الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية اخرى "يقوض بشكل خطير مصالح أو سمعة سويسرا وبالتالي يعرض أمن البلاد للخطر".

ويمكن للرجل الذي لم تكشف هويته وجنسيته الأخرى أن يستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن الشخص المعني تركي يبلغ من العمر 33 عاما حكمت عليه المحكمة الجنائية الفدرالية بالسجن عامين ونصف عام في عام 2018، اثر ادانته بالدعاية بين عامي 2014 و 2017 لصالح "جبهة النصرة"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.

في اواخر أيار/مايو، أعلنت الحكومة "التعرف على عشرات من ذوي الجنسية المزدوجة ممن يشتبه في مشاركتهم في الخارج في جرائم تتعلق بأنشطة إرهابية".

وكانت برن اوضحت أن الإجراءات الجنائية قد بدأت ضد معظمهم، في حين يقبع اخرون قيد الاحتجاز في الخارج حيث يواجهون إجراءات مماثلة.

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