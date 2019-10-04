فيديو: أوبر تبدأ خدمات النقل الجوي من وإلى مطار نيويورك

أعلنت شركة أوبر الأمريكية عن بدء رحلاتها الجوية "Uber Copter" من وإلى مطار جون إف. كينيدي في مدينة نيويورك.

وسيوفر عملاق خدمات النقل الخدمة عبر طائرات هليكوبتر ستقل العملاء الراغبين من منطقة منهاتن الثرية إلى المطار في ثمان دقائق بتكلفة تتراوح بين 200 و225 دولار أمريكي.

وتتاح الخدمة لعملاء أوبر من أصحاب الحسابات المميزة "Premium Account". كذلك تشمل التكلفة نقل العملاء من وإلى مواقع إقلاع وهبوط الطائرات.

ويمكن للمسافرين على الطائرات جلب حقيبة واحدة صغيرة كما يتعين عليهم مشاهدة فيديو عن معايير السلامة قبل الإقلاع.

وتقوم شركة هيليفلايت شيرز "Heliflite Shares" بتشغيل الرحلات الجوية لصالح أوبر وعملائها.

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