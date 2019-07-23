توقيع اتفاقية لتجريب مركبات ذاتية القيادة في الإمارات والسعودية

وقعت نيوليكس الصينية اتفاقا مبدئيا مع شركة نون الشرق أوسطية للتجارة الإلكترونية لتجربة مركبات ذاتية القيادة في السعودية والإمارات.

وقالت نون في بيان اليوم الثلاثاء إن نيوليكس ستصنع مركبات ذاتية القيادة معدة للظروف المناخية بالمنطقة، حيث قد ترتفع درجات الحرارة لأكثر من خمسين درجة مئوية في الصيف.

وأضافت نون، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والملياردير محمد العبار، إنها ستركز على "التوصيل للميل الأخير" للمركبات في عدد من المناطق المختارة بأبوظبي ودبي خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تعط موعدا للتجربة في السعودية.

ووقعت نيوليكس ونون الاتفاق خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين.

ووقعت ديدي تشوشينغ، شركة تطبيقات طلب سيارات الأجرة العملاقة في الصين، اتفاقا أمس الاثنين مع سيمفوني للاستثمار، الممولة من شركات شرق أوسطية بينها إعمار العقارية بدبي، لفتح مقر لمشروع مشترك في أبوظبي "للترويج للمشاركة الاقتصادية والخدمات الاستهلاكية عبر الإنترنت في المنطقة".

وقال بيان لديدي إن صندوق الثروة السيادية لأبوظبي مبادلة يدرس الانضمام للمشروع، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأوبر وكريم، التي تشتريها أوبر، ومقرها دبي هما أكبر مشغلين لخدمات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لكريم لرويترز عبر البريد الإلكتروني "الأنباء عن مزيد من الاستثمار في الاقتصاد التشاركي بمنطقتنا تنبئ بتزايد ثقة المستثمرين والإقرار بالفرصة الهائلة الكامنة لدى السكان من الشباب الطموح المولع بالتكنولوجيا".

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