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كولومبيا

شاهد: شحنة من الكوكايين تنقذ مهربيها من الغرق في كولومبيا

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: شحنة من الكوكايين تنقذ مهربيها من الغرق في كولومبيا
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أنقذ خفر السواحل في كولومبيا ثلاثة مهربين للمخدرات بعدما غرقت سفينتهم التي كانت تحمل 1.2 طن من الكوكايين يوم السبت الماضي (28 سبتمبر - أيلول).

ولجأ المهربون لاستخدام شحنة الكوكايين كعوامات للطفو حتى وصلت قوات الإنقاذ وانتشلتهم من مياه المحيط الهادئ.

وقامت السلطات بمصادرة شحنة الكوكايين وإلقاء القبض على المهربين بعد إنقاذهم حيث سيواجهون تهماً تتعلق بتهريب المخدرات.

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