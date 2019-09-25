ليس للخيال حدود.. قد يكسر القيود أحيانا ويحلّق فوق الأسوار والرؤوس والفضل كلّه للتكنولوجيا وثورة المعلومات.

عصابة أمريكية تهرّب مخدرات وهواتف محمولة داخل أحد السجون باستعمال.. طائرة مسيّرة !

هذه الفكرة الجهنمية تفتقت عنها "عبقرية" إحدى عصابات التهريب في ولاية أوهايو الأمريكية. أرادت إرسال حمولتها باستعمال الطائرة المسيّرة فوق سجن كوياهوغا شمال شرق الولاية.

وقد رصدت كاميرا المراقبة أحد المساجين أثناء محاولته التقاط شيء ما سقط أمامه لكنه لم يفلح في البداية في الظفر بالصيد الثمين، فقام بعدها بالتقاطه من الأرض قبل أن يتوارى عن الأنظار بحسب الشريط الذي أفرجت عنه الشرطة.

لكن سلطات السجن أجهضت فرحة المرسِل والمستقبِل فكُشف المستور.. إذ تبيّن بعد ذلك أن الطرد كان يحوي أوراق مخدرات (ماريخوانا) وهاتفا محمولا.

وقد فتح المسؤولون تحقيقا في الحادثة وأُحيلت القضية إلى مكتب النائب العام.

اللافت أن العصابة بفعلتها تلك، خطت خطوة تسبق حتى شركة أمازون نفسها. فعملاق التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني كان أعلن قبل أشهر أنه سيستعمل الطائرات المسيّرة في إيصال منتجاته لزبائنه لكن بعيدا عن السجون وأسوارها.

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