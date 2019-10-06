شاهد: نفوق 6 فيلة برية بعد سقوطها في شلال منتزه في تايلند

نفقت ستة فيلة برية إثر سقوطها في مياه شلال متنزه "خاو ياي" الوطني في إقليم ناخون نايوك بتايلاند. وأكدت الجهات المسؤولة أنها تمكنت من إنقاذ فيلين آخرين. ووقع الحادث أمام أعين عدد من الزوار الذين لم يتمكنوا من تقديم المساعدة. وأكد مسؤولو المنتزه أن من بين الفيلة النفقة فيل يبلغ من العمر 3 سنوات. وقام المسؤولون بإغلاق المنتزه لبعض الوقت، مؤكدين أن الحوادث من هذا النوع كثيرا ما تحدث.

ويضم منتزه خاو ياي الذي يتربع على مساحة 2000 كيلومتر مربع حوالي 300 فيل بري إضافة إلى الذئاب والدببة والقردة وحيوانات أخرى، والمنتزه عبارة عن غابات وأحراش وأراضي، وهو وجهة شهيرة بالنسبة للسياح.

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