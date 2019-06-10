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بلجيكا

شاهد.. أنثى فيل تساعد مولودها الجديد على المشي

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
شاهد.. أنثى فيل تساعد مولودها الجديد على المشي
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ولدت فيلة أنثى مولودها الثاني هذا العام في حديقة حيوانات بايري دايزا. ويقول المشرف على حديقة الحيوان إن الولادة كانت سريعة وأن الأم، فارينا البالغة من العمر 16 عامًا ، كانت محاطة بجميع الأفيال الأخرى الموجودة في القطيع، و مراقبة من الوالد "بوشان"البالغ من العمر 18 عامًا.

وقال كوناتشي زوكيبير المشرف على الفيلة، إن هذا كان خبرًا جيدًا، فهذه الأنواع من الفيلة صنفها الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة مهددة بالإنقراض و إنخفض عددها في البرية بشكل مقلق. و أضاف أنه يأمل في أن يكون بمقدوره يومًا ما إعادة إدخال الفيلة إلى غابات جنوب شرق آسيا.

حديقة حيوانات بايري دايزا جزء من البرامج الأوروبية للأنواع المهددة بالانقراض و حمايتها.

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