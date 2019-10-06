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شاهد: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في هونغ كونغ

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شاهد: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في هونغ كونغ

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع الأحد لمحاولة تفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر ونزلوا الى شوارع المدينة التي لازالت أغلب محطات المترو فيها مغلقة بعد يومين من اعمال تخريب.

ونزل آلاف بعد ظهر الأحد إلى الشوارع على الرغم من أمطار غزيرة في تظاهرات غير مرخصة في ثلاثة أحياء.

من جهته رفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعنا تقدم بها نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.

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