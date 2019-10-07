أستراليا تخصص 3 ملايين دولار للأبحاث المتعلقة باستخدام القنب الهندي الطبي

بات الاعتماد على "القنب الهندي" في الاستعمالات الطبية والعلاجية في ازدياد، بعدما رخصت عدد من البلدان لاستخدامه مع تقنينه في الحدود العلاجية المسموح بها.

وتعد أستراليا من بين البلدان التي ترخص "القنب الهندي" لأغراض علاجية.

لكن مع مرور الوقت ازداد الطلب على المنتج، فبعدما كانت هناك شركة واحدة مرخص لها بإنتاج القنب الهندي في البلاد كلها عام 2017، اتسعت القائمة لتشمل 78 شركة.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي غريك هنت عن تخصيص حكومته لما مجموعه 3 ملايين دولار أسترالي أي ما يعادل 2.03 دولار أمريكي من أجل دعم الأبحاث الطبية المهتمة باستخدام القنب الهندي لمعالجة مرضى السرطان.

وجاء إعلان الوزير خلال حديثه للإعلام المحلي بمناسبة حفل لجمع التبرعات ترعاه الفنانة الأسترالية أوليفيا نيوتن جون، التي باتت من المؤيدين لاستخدام القنب بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان.

وقال أوليفيا "أنا مؤيد كبير لهذه الفكرة، من أجل الصحة العامة ، والألم ، والنوم ، والقلق ...أعتقد حقًا أنه مهم في رحلتي".

ويتم تداول منتجات القنب الهندي في أستراليا بطريقة قانونية لكن لا يسمح باستخدامها إلا للمرضى فقط بعد تقديمهم لوصفة طبية.

كما أن الشركات التي تعنى بزراعة وجني وإنتاج هذه المادة تحتاج لترخيص مسبق من قبل الحكومة.

للمزيد على يورونيوز: