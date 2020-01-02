شاهد: ولاية إلينوي الأمريكية تقنن ترويج الماريجوانا

أصبح بيع القنب (الماريجوانا) لأغراض ترفيهية في ولاية إلينوي الأمريكية قانونيا، وهو ما أثار ابتهاج المتعاطين لهذه المادة المخدرة، الذين اصطفوا في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر من يوم الأربعاء أمام المستوصفات، حتى ينالوا جرعاتهم.

وجرت أول عملية بيع قانونية في مستوصف في شيكاغو، حيث تجمع حوالي 500 شخص لاقتناء الماريجوانا، بعيد الساعة السادسة صباحا.

وكانت ولاية إلينوي تسمح بترويج القنب لأغراض طبية، أما الآن فهي الولاية الحادية عشرة التي أصبحت تسمح فيها للمرة الأولى بترويجها لأغراض ترفيهية.

ويسمح القانون للشبان الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فما فوق بحيازة 30 غراما من زهرة القنب، وإلى حدود 5 غرامات من مادة القنب المركزة.