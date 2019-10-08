ليلة القبض على العريس .. سرق ليتزوج فدخل قفص الاتهام بدل القفص الذهبي

ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على رجل عشية زفافه بعد أن قام بسرقة أحد البنوك لسداد ثمن الخاتم ونفقات حفل عرسهما.

قام هيثر بومبوس، بتسليم نفسه للشرطة في مقاطعة هيوستن بولاية تكساس يوم الجمعة الماضي بعد أن أقدم على سرقة أحد البنوك في مدينة غرافتون في مقاطعة ترينيتي، وهو يواجه في الوقت الحالي تهمة السرقة بحسب ما صرح به المسؤول الأمني عن المقاطعة وودي والاس في بث مباشر ظهر من خلاله عبر موقع فيسبوك.

وقال والاس، إن بومبوس البالغ من العمر 36 عامًا قدم اعترافا كاملا.

وزعمت الشرطة أن الرجل ذهب إلى البنك وسرق المال تحت تهديد السلاح.

وأضاف والاس، أن خطيبة بومبوس تعرفت عليه من خلال فيديو المراقبة الذي تم بثه على موقع فيسبوك وطلبت منه تسليم نفسه للشرطة على الفور.

وفي البث المباشر عبر موقع فيسبوك قال والاس "كنا قادرين على الحصول على بعض المال، كنا قادرين على الحصول على الملابس التي ألقاها على جانب الطريق عندما كان يغادر المكان، وخلال التحقيق صرح أساسًا أنه سيتزوج غدًا، وأنه لم يكن لديه ما يكفي من المال لخاتم الزواج الذي كان يرغب في شرائه، وكان عليه أن يدفع ثمن تكلفة الاحتفال بالعرس".

Citizens State Bank robbery update: Thanks to the TPWD Game Wardens, Texas Ranger Chris Cash, Houston County Sheriff’s Office, Constable Tommy Park and all of Trinity County Law enforcement officers for working so quickly to catch this guy. Publiée par Trinity County Sheriff Woody Wallace sur Vendredi 4 octobre 2019

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