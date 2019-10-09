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رياضة

الإسباني كارلوس سينز يفوز بالمرحلة الرابعة من رالي المغرب

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بقلم:  يورونيوز 
الإسباني كارلوس سينز يفوز بالمرحلة الرابعة من رالي المغرب
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فاز الإسباني كارلوس سينز بالمرحلة الرابعة من رالي المغرب أمس الثلاثاء، منهيا المرحلة في مدة قدرها 3 ساعات و33 دقيقة، ومتقدما بدقيقتين ونصف الدقيقة على جاكوب بيرزغونسكي، فيما تقدم الجنوب إفريقي جينيال دو فيلييه، على حساب القطري ناصر الخليفة.

وقد عرف الخليفة الفائز برالي داكار السابق مشاكل تخص المحرك فأضاع الكثير من الوقت، وخير أن يلتحق بالمعسكر، وقد رأى أن آمال انتصاره بدأت تتبخر.

أما الإسباني فرناندو ألونزو السائق السابق في فورمولا1، فقد أحرز المرتبة السابعة في الترتيب العام، بعد أداء جيد.

وفي سباق الدراجات النارية أنهى باولو غونكالفيز المرحلة في 3 ساعات و37 دقيقة و6 ثوان، أي متقدما بدقيقة على ريكي برابيك، و91 ثانية أمام أندرو توماس شورت.

ومازالت هناك مرحلة أخرى لمعرفة الفائز برالي المغرب لهذا العام.

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