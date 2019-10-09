مهرجان الشاحنات في روسيا.. عنده يكرم الرجل أو يهان

في روسيا عملية فرز الرجال من الأولاد، تطلب القيام بمهام شديدة الصعوبة، واختبارات عندها يكرم الرجل أو يهان بمهرجان الشاحنات في موسكو.

ويتعين على كل متسابق في هذا الحدث الفريد من نوعه، إكمال خمس منافسات منها سحب شاحنة يزيد وزنها على سبعة أطنان وأن يتنافس مع الآخرين، وهنا من يتمكن من الوصول أولا، يستحق الفوز بجدارة.

ويقول ألكسندر سوخانوف، الرجل القوي إن "الأمر لا يتعلق بالقوة الغاشمة، من الضروري التفكير في الأساليب ووضع الاستراتيجية الملائمة خلال هذه المسابقة، وتوزيع قوتك بكفاءة وبالتالي كل شيء قد يسير على ما يرام".

وروسيا هي واحدة من البلاد الضخمة، وتتم فيها عملية نقل البضائع بكميات كبيرة. ونظرا لهذه العمليات يعتاد سائقو الشاحنات على قطع مسافات طويلة، وتصل إلى أحد عشر ألف كيلومتر، من مورمانسك إلى فلاديفوستوك.

تبدأ السباقات بين المتنافسين بعد غروب الشمس، وهنا يبدأ كل منهم إظهار إمكاناته وقدرته على الفوز. ويتوافد عشرات المتفرجين إلى المكان، يقفون إلى جانب الطريق، يهللون ويستمتعون بأوقاتهم.

وعلى الرغم من أن هذا الحدث يعد فريدا من نوعه في روسيا، إلا أنه ليس الأول وسبق أن شهدت مدينة نوفوسيبيرسك حدثا مماثلا في العام الماضي.

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