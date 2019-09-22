سيطرت روسيا مجددا على منافسات جائزة طشفند الكبرى للجيدو مجددا، ومثلما ذكرنا في اليوم الأول لمنافسات جائزة طشقند الكبرى بأن الفريق الروسي لم يأتي إلى أوزبكستان من أجل السياحة، فقد برهن فعلا أنه جاء من أجل الفوز ولا شي غير الفوز وحصد الميداليات.

فبعد إحرازه لـ 3 ميداليات ذهبية في يوم الافتتاح، عاد ليفوز بميداليتين ذهبيتين لكلى الجنسين في اليوم الثالث.

لكن رجل اليوم الثالث للمنافسات كان السويدي ماركوس نيمان الذي حصل على ثالث لقب له في مسابقة الجائزة الكبرى بعد أداء مبهر في كل المراحل.

فقد هزم نيمان البطل الأولمبي الحالي الياباني بيكر ماشو في دور الثمانية، كما تغلب على الروسي خوسن خالمورزيف في المباراة النهائية.

وصرح نيمان عقب تتويجه بالقول "عندما ربحت من نقطة إيبون كان الشعور رائعا، لقد مر وقت طويل لم أشعر فيه بهذا الإحساس، واو ، إنه يجعل من رحلة عودتي للمنافسة أمرا يستحق العناء، نعم هذا شعور رائع ".

أما سيدة اليوم فكانت النمساوية برناديت غراف، في فئة 78 كيلوغرام، بعد فوزها على الروسية أنتونينا شميليفا في النهائي.

وأظهرت غراف أنها كانت في لياقة جيدة خلال اليوم بعدما اجتازت كل مراحل مسابقة حتى وصولها إلى النهائي.

وقالت غراف عقب تتويجها "منافسة هذه المرة مختلفة، إنها أكبر، ومشاركون كثر، لكن اشعر بإحساس رائع عند النزال هنا، وطشقند هي المكان المناسب لي"

وبالعودة إلى روسيا مجددا، وفي بطولة الرجال لوزن أقل من 100 كيلوغرام، واجه كازبيك زانكيشييف الأذرابيجاني زليم كوتسوييف.

وهما لاعبان متقاربان من حيث الترتيب العالمي، وكلاهما فاز بألقاب في منافسات دولية، لكن في طشقند كانت الخبرة الفاصل بينها ليحرز الروسي اللقب بحركة ايبون قوية.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية لروسيا في اليوم الثالث، في فئة أزيد من 78 كيلوغرام للسيدات، بعدما فازت كزينيا شيبيسوفا على الكورية هايون كيم، بواسطة إيبون في 30 ثانية من بداية المباراة لتنهي النزال بكل سرعة وسهولة.

وكان التشويق حاضرا في فئة أزيد من 100 كيلوغرام للرجال بين المصنف الأول عالمياً الجورجي غورام توشيفيلي ضد البطل المحلي بيكمورود أولتيبوف.

فالمقابلة جمعت بين الرقم واحد في العالم مقابل نجم أوزبكستان الصاعد، ويتمتع كلاهما بنفس الحجم، ونفس القامة، ونفس الأسلوب الهجومي.

وسجل توشيفيلي أول نقطة في النزال، ليعود أولتيبوف ويسجل نقطة بحركة وازا أري، لكن توشيفيلي انتهى، النزال بعد 25 ثانية بحركة ايبون، حاصدا بها الذهب.

وسجلت البريطانية ناتالي باول حضورها مجددا ورفعت من حصيلة ميداليتها بعد فوزها بالبرونزية في فئة أقل من 78 كيلوغرام، لتبلغ بذلك رقم 28 ميدالية في خزانتها في مختلف مسابقات الجيدو العالمية.

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