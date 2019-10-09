البيت الأبيض يرفض التعاون مع مجلس النواب في إطار التحقيق الرامي لعزل ترامب

أبلغ البيت الأبيض الثلاثاء الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعيّة الدستوريّة. وفي رسالة من ثماني صفحات وقّعها محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رفَضَ الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما إذا كان ترامب قد استغلّ منصبه عبرَ طلبه من كييف فتح تحقيقٍ بالفساد يُطاول جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محامي البيت الأبيض في الرسالة التي بعثها إلى الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنّ "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة وأدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".

واحتجّ البيت الأبيض خصوصًا على عدم إجراء مجلس النوّاب تصويتًا رسميًا لإطلاق التحقيق.

وجاء في رسالة سيبولوني "أنتم تُحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرّية".

وتابع محامي البيت الأبيض "نأمل، في ضوء الثّغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلّوا عن جهودكم الحاليّة الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضمّوا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهمّ الأمريكيين".

This evening, the White House sent an eight-page letter to Speaker Pelosi and other House Democrat leaders, responding to the unprecedented, unconstitutional “impeachment inquiry” launched against President @realDonaldTrump.



Read the letter and more: https://t.co/A68ueVC88upic.twitter.com/nFBT1MXe4I — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2019

واحتدمت المواجهة الثلاثاء بين ترامب والديموقراطيّين في الكونغرس، بعد أن منعت الخارجيّة الأمريكية السفير الأمريكي لدى الاتّحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته أمام لجان نيابيّة في إطار الإجراءات عزل ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند وافق طواعية على الإدلاء بشهادته أمام مجلس النوّاب الذي كان من المتوقّع أن يستجوبه بشأن ضغوط قد يكون ترامب مارسها على أوكرانيا لإجراء تحقيق يتعلّق بمنافسه جو بايدن.

و"لكن في وقت مبكر هذا الصباح، أوعزت له وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بعدم الذهاب للإدلاء بشهادته المقرّرة"، من دون توضيح أسباب هذا القرار، وفق ما قال محاميه روبرت لوسكن.

وفيما قال المحامي إنّ وزارة الخارجية كانت وراء القرار، سارع ترامب إلى تبنّي المسؤوليّة. وقال لمتابعيه على تويتر إنّه كان يرغب في أن يُرسل سوندلاند للمثول أمام مجلس النواب "ولكن للأسف فقد كان سيدلي بشهادته أمام محكمة مهزلة يتم فيها نزع حقوق الجمهوريين، ولا يُسمح لعامة الناس برؤية الحقائق الفعلية".

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وتُصعّد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من الموعد المقرر لإدلاء سوندلاند بشهادته، المواجهة بين البيت الأبيض والديموقراطيين الذين يحققون في امكانية ارتكاب ترامب مخالفات قد تؤدي إلى عزله بينها عرقلة عمل العدالة.

ويُكرّر الديموقراطيون الذين يقودون التحقيق، التحذير بأنّ محاولات الإدارة لعرقلة التحقيق ستُعتبَر عرقلةً لعمل العدالة. وأكّدوا هذه النقطة مجدّداً الثلاثاء بعد خطوة البيت الأبيض.

وصرّح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف للصحافيين "نعتبر عدم السماح بمثول هذا الشاهد دليلاً إضافياً على عرقلة الوظائف الدستورية للكونغرس".

وأعلن الرؤساء الديموقراطيّون للّجان المكلّفة هذا التحقيق الثلاثاء، أنّ البيت الأبيض "بمنعه لاعباً أساسياً في المسألة الأوكرانيّة من الإدلاء بشهادته، يُحاول مرة أخرى عرقلة التحقيق الهادف لعزل" ترامب.

وأضافوا في بيان "سنوجّه أوامر الى السفير سوندلاند" لإجباره على الإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق التي لا تُريده وزارة الخارجيّة أن يُسلّمها.

وانتقل البيت الأبيض الى الهجوم المضادّ في هذا التحقيق الحساس، رافضًا طلبات عدّة تقدّم بها الديموقراطيون، معتبرًا أنّ الهدف منها هو الإضرار بترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

في المقابل، وفي تحذير واضح ذهب الديموقراطيون الى حدّ التذكير بأنّ أحد الأسباب الثلاثة التي دفعت الى الدخول في اجراءات لعزل الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل استقالته، كانت عرقلة عمل العدالة.

وأضاف محامي سوندلاند الذي وصل من بروكسل الى واشنطن طوعا للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب، أن سوندلاند يأمل في "إيجاد حل سريع للمشاكل التي أوردتها وزارة الخارجية" لمنعه من تقديم شهادته.

وسوندلاند رجل أعمال جمع ثروة من العمل في القطاع الفندقي، وشارك في تمويل حملة ترامب وحفل تنصيبه.

ويبدو أنه من مركز عمله في بروكسل شارك هذه السنة في تبادل رسائل هاتفية قصيرة بين عدد من الدبلوماسيين المتورطين بما عرف بالمسألة الأوكرانية.

وقد سلمت هذه الرسائل القصيرة الأسبوع الماضي الى مجلس النواب وساهمت في تعزيز شكوك الديموقراطيين : فالرئيس الأمريكي مارس ضغوطا الصيف الماضي على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضه على البحث عن معلومات قد تحرج منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بأنه أساء بذلك استخدام سلطته لغايات انتخابية شخصية، وبأنه قام لاحقا بالعمل على طمس تدخّله هذا.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أعلنت في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي فتح تحقيق تمهيدًا لعزل ترامب من منصبه الرئاسي.

وقال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "نعلم أن السفير سوندلاند كان عنصرا فاعلا في الجهود للحصول من أوكرانيا على التزام بالتحقيق في نظرية مؤامرة خيالية تتعلق بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وبجو بايدن وابنه هانتر".

كما أعلن أن السفير سوندلاند يملك "رسائل قصيرة ورسائل الكترونية مهمة جدا للتحقيق القائم، لكن الخارجية الأمريكية ترفض تسليمها".

وفي الرسائل الهاتفية القصيرة التي كشف الديموقراطيون عما تضمن بعضها الأسبوع الماضي، يعرب الدبلوماسي المتمرس بيل تايلور الذي يعمل في السفارة الأمريكية في كييف في رسالة قصيرة تحمل تاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر عن دهشته لتجميد تسليم مساعدة عسكرية لأوكرانيا للضغط على كييف.

وقال تايلور في رسالته القصيرة "أستغرب جدا تعليق مساعدة عسكرية للحصول على مساعدة في حملة سياسية".

ودخل سوندلاند ليضع حدا لتبادل الرسائل هذا كاتبا الى تايلور "بيل، أعتقد بأنك مخطئ بشأن نوايا الرئيس ترامب. لقد كان الرئيس واضحا جدا، لا يوجد مقابل بأي شكل من الأشكال". وقد ردد ترامب هذه الجملة الأخيرة صباح الثلاثاء.

وأعلن بعدها السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام أنه ينوي دعوة رودي جولياني محامي ترامب للمثول أمام مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للجمهوريين وتقديم شهادته بشأن مسائل "فساد" في أوكرانيا.

وهذا يعني أن الجمهوريين يمهدون للتركيز إعلاميا على الشكوك التي يبثها المحامي جولياني منذ أشهر بشأن بايدن وابنه.