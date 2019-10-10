شاهد: إيرانيات في مدرجات ملعب كرة القدم بعد 40 عاما من الغياب

تمكنت محبات كرة القدم الإيرانيات من الدخول إلى أكبر ملاعب البلاد، اليوم، الخميس، في طهران، بعدما سنحت لهن الفرصة بشراء بطاقات لمشاهدة مباراة للمنتخب الوطني، في "حادثة" لم تحصل منذ أربعين عاماً.

وكانت النساء الإيرانيات قد منعن بشكل عام من الدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة مباريات الرجال منذ 1979، موعد قيام الثورة الإيرانية، مع بعض الاستثناءات التي حدثت نادراً.

بحسب ما تقوله وكالة رويترز للأنباء، دفعت الضغوط التي مارسها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجمعيات تعنى بحقوق النساء بشكل عام، إلى عرض تذاكر دخول للبيع على النساء لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض المنتخب الإيراني مباراة ضد كمبوديا فاز فيها بنتيجة 14 - 0 وحضرت المواجهة نحو 3500 امرأة في ملعب أزادي الذي يمكنه استقبال 78 ألف متفرج.

ولكن على الرغم من السماح للنساء بالدخول إلى الملعب، بقين في أماكن مخصصة لهن، من دون الاختلاط مع الرجال، ما أثار موجة من الانتقادات من الناشطين وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال غير واضح بعد إذ كان دخول النساء إلى الملاعب لمشاهدة مباريات كرة القدم سيتكرر في المستقبل ولكن ما حصل أسعد كثيرات كما نراه في الفيديو أعلاه.

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