لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إسبانيا

مدرب إسبانيا يكشف عن حجم إصابة حارس مانشستر يونايتد دي خيا

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
مدرب إسبانيا يكشف عن حجم إصابة حارس مانشستر يونايتد دي خيا
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا لاصابة بساقه اليمنى خلال تعادل بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء في ستوكهولم ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وقال مدربه روبرت مورينو "قال بين الشوطين إنه يريد المتابعة. تعرض لاصابة في عضلات المقرب. علينا تحديد مدى إصابته".

ومنيت شباك دي خيا (28 عاما) بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يتم استبداله بعد ساعة على انطلاق المواجهة بحارس تشلسي الانكليزي كيبا أريسابالاغا.

وكان حارس مانشستر يونايتد الانكليزي قد تعرض لاصابة عضلية خلال صده إحدى الكرات في عملية الإحماء للمباراة التي ضمن المنتخب الاسباني تأهله على إثرها الى النهائيات القارية.

وبحال كانت إصابة حارس مرمى أتلتيكو مدريد الاسباني السابق جدية ستشكل ضربة قاسية لفريق "الشياطين الحمر" الذي يستضيف ليفربول متصدر الدوري الانكليزي الاحد في المرحلة التاسعة من الدوري المحلي. ويحتل يونايتد المركز الثاني عشر في الترتيب ولم يفز في مبارياته الثلاث الاخيرة.

وبحال غياب دي خيا عن مواجهة ليفربول، يتوقع أن يستبدله الارجنتيني سيرخو روميرو المشارك في يوروبا ليغ وكأس الرابطة المحلية.

للمزيد على يورونيوز:

محمد صلاح يشغل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بصوره مع عارضة برازيلية

ناد ألماني يطرد لاعبا تركيا بسبب "التحية" ووزير الرياضة التركي يدافع عنها

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم على خلفية هتافات عنصرية في مباراة