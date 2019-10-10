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سوريا

الجيش الأمريكي يحتجز مسلحيين من أجانب داعش كانا لدى القوات الكردية في سوريا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا -
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رويترز
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أعلن مسؤول دفاعي أمريكي الأربعاء أنّ الجيش الأمريكي تولّى مسؤولية احتجاز اثنين من مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلاميّة كانت تحتجزهما في السابق القوّات الكرديّة في سوريا، في قرار اتُخذ على خلفيّة الهجوم التركي على شمال سوريا، في وقت رجّحت الصحافة الأمريكيّة أن يكون الأمر متعلّقاً ببريطانيَّين عضوَين في مجموعة يُطلق عليها اسم "البيتلز".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ هذين اللمسلحيين هما ألكساندا آمون كوتي والشافي الشيخ اللذين كانا عضوين في خليّة الإعدامات في تنظيم الدولة الإسلامية والمعروفة بـ"البيتلز" والمسؤولة عن قطع رؤوس رهائن عدّة، خصوصاً أجانب، بينهم الصحافي الأمريكي جيمس فولاي.

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وقال مسؤول في وزارة الدّفاع الأمريكيّة لوكالة فرانس برس الأربعاء "أستطيع أن أؤكّد أنّنا استعدنا من قوّات سوريا الديموقراطية، السيطرة على اثنين من كبار أعضاء داعش". وأضاف أنّ الرجلين "وُضِعا رهن الاحتجاز العسكري خارج سوريا".

وقالت الصحافة الأمريكيّة إنّهما الآن محتجزان في العراق.