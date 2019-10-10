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المملكة العربية السعودية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف حقيقة فصل عامل لأسلاك تقنية الVAR أثناء مباراة

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بقلم:  يورونيوز 
الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف حقيقة فصل عامل لأسلاك تقنية الVAR أثناء مباراة
حقوق النشر
REUTERS/Sergio Moraes
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نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله إعلاميا حول تعطل تقنية الفار خلال مباراة النصر والفتح ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في الاستاد بفصل الأسلاك الخاصة بالتقنية في الملعب لشحن هاتفه الخاص.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره "عدم صحة ما يتم تداوله"، وتمنى على وسائل الإعلام السعودية "التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي لاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية المحلية، ذكرت أن "عاملاً بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، قام بفصل أسلاك الكهرباء ليتمكن من شحن هاتفه الجوال دون أن يدرك أنه أوقف عمل جهاز حكم الفيديو المساعد".

وقال رئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكور، في تصريح له أن تقنية الفار تعطلت أيضاً في ثلاث مباريات، بين الوحدة وأبها، وضمك والاتحاد، وضمك والوحدة.

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