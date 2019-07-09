أميرة سعودية تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي لكرة القدم.. فمن هي؟

أميرة سعودية على رأس ناد رياضي أوروبي.

بعد شرائها نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي لكرة القدم، أصبحت الأميرة نورة بنت سعد آل سعود المرأة العربية والسعودية الأولى التي تتولى رئاسة نادي كرة قدم.

وذكرت الصحيفة أن نادي سبوليتو هو من الأندية الصغيرة في البلاد ويأتي في الدرجة الرابعة، إلا أن الأميرة تطمح أن تجعله من الأندية العالمية.

وقد عقدت الأميرة نورا مؤتمرا صحفيا تم عقده في مدينة أمبريان الإيطالية، قدمت خلاله نفسها للصحفيين وأوضحت أسباب اختيارها هذا النادي.

وفي حديث لصحيفة "أي إل جورنال" الإيطالية، قالت الأميرة نورا إن "هذه المبادرة ليست مغامرة، بل كرة القدم هي شغف عائلي ولهذا اخترت هذه الرياضة"، وأشارت إلى أن اختيار سبوليتو يعود إلى جمال المدينة التي تتمتع بشهرة واسعة على المستوى العالمي.

ويبدو أن الخطوة قد أثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فقد قال سهيب أحمد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، "صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعد آل سعود، صاحبة نادي سبوليتو لكرة القدم الإيطالي. جميلا أن نرى هذا أولا بالنسبة لكرة القدم في السعودية، حتى كرئيسة نادي".

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