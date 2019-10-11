ترامب يعتزم ترشيح جون سوليفان سفيراً لواشنطن لدى موسكو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيرشح نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان ليكون سفيراً للولايات المتحدة في روسيا.

وأكد مجلس الشيوخ أن سوليفان سيكون أكبر دبلوماسي أمريكي في روسيا في وقت صعب للغاية لرئاسة ترامب الذي يواجه إجراءات عزله في حال إثبات تحقيقات لجوءه للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في منافسه السياسي ونائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية عام 2020 .

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن موسكو وافقت بشكل مبدئي على تعيين سوليفان كبيراً للدبلوماسيين الأميركيين في روسيا.

وذكر ترامب في أغسطس آب أنه يفكر في تولي سوليفان منصب المبعوث. كان سوليفان مرشحا ليكون مستشارًا للأمن القومي لترامب قبل أن يتولاه في النهاية المبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون الرهائن روبرت أوبراين.

وسيحل سوليفان محل جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس بعد عامين في المنصب، وسط تكهنات بأنه سيرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية يوتا.

وكان سوليفان دبلوماسياً أمريكيًا منذ عام 1990، وشغل مناصب في أوكرانيا، كما كان مبعوث لمهام إلى الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وهندوراس.

وتعرضت موسكو لانتقادات شديدة من واشنطن مؤخرًا بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الإنتخابات الرئاسية لعام 2016 فيما تنفي روسيا ذلك.