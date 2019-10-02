بوتين: روسيا ترفض توجيه التهم لإيران بتنفيذ هجوم "أرامكو" دون وجود أدلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدين الهجوم على المنشأت النفطية التابعة لشركة أرامكو الشهر الماضي، وإنه لا يوجد أي دليل على أن إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وأكد بوتين اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أنه يرفض توجيه التهم لطهران دون أدلة، وأن واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.

وتم استهداف مصنع معالجة رئيسي وأنابيب نفط ما أدى إلى خفض إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى النصف وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين، إلا أن واشنطن وجّهت أصابع الاتهام إلى إيران، فيما قالت السعودية إن الهجوم كان "بلا شك تحت رعاية إيران".

واعتبر محللون أن الصواريخ المستخدمة لم يكن لها مجال كاف للوصول إلى المواقع المستهدفة من إطلاقها من اليمن، بل من مكان أبعد وقد تكون إيران نقطة انطلاقها.

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