شاهد: تقدم مقاتلي المعارضة السورية المسلحة نحو تل أبيض

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام الاستعدادات العسكرية التي يقوم بها عناصر من المعارضة السورية المسلحة والذين يتلقون الدعم من تركيا. وأعلنت تركيا في وقت لاحق تقدم العناصر المعارضة للنظام السوري نحو بلدة تل أبيض الحدودية بالتزامن مع رابع يوم على الهجوم الذي شنته تركيا على شمال سوريا، والذي أطلقت عليه عملية "نبع السلام".

وأشارت معلومات متضاربة إلى أن المتمردين السوريين المدعومين من أنقرة قطعوا الطريق التي تربط بين بلدة رأس العين وبلدة تل الأبيض، والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للعملية التي أطلقتها تركيا، التي أكدت سيطرتها على 18 قرية منذ بدء العملية.

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