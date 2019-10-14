سمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول الذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنغن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارتها بهدف وضع السياحة على رأس قائمة مصادر الدخل الرئيسية في المملكة.

ونصت لوائح تنفيذية نشرت مطلع هذا الأسبوع على أن بإمكان الأشخاص من دول أخرى ممن لديهم تأشيرة سياحية أو تجارية من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتباع الإجراء ذاته، بدلا من تقديم طلبات ووثائق إضافية إلى البعثات الدبلوماسية السعودية في أنحاء العالم.

والتأشيرات الجديدة صالحة لمدة تصل إلى عام وتبلغ تكلفتها 120 دولارا تشمل رسم تأمين صحي، وتسمح بدخول المملكة عدة مرات والإقامة في كل زيارة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

أما أولئك غير الحاملين لهذا النوع من التأشيرات بإمكانهم كذلك القدوم إلى المملكة، ولكن عبر التواصل مع ممثلياتها في الخارج ومطابقة الشروط وطلبات الحصول على تأشيرة، وتتضمن هذه الشروط تقديم تذكرة عودة ومحل إقامة داخل السعودية، وشهادة عمل وإثبات الملاءة المالية، وخط سير الرحلة وعنوان السكن في البلد الأصلي.

وإلى الآن تقتصر إلى حد بعيد زيارة الأجانب للسعودية على العاملين المقيمين بها وعائلاتهم والمسافرين لأغراض تجارية، في حين يتم منح تأشيرات خاصة للحج والعمرة.

وبعد الإعلان عن نظام منح التأشيرات السياحية، أعلنت المملكة تطبيق لائحة للذوق العام تمنع ارتداء ملابس غير لائقة والتصرفات الخادشة للحياء العام لكنها، وعلى نحو لم يسبق له مثيل، أعفت الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق.

يذكر أن أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية هي الاستفادة منها لأداء العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، وعدم حاجة حاملها إلى كفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناءات قائمة على دين أو معتقد، وتتيح زيارات متعددة خلال عام دون تجاوز الزيارة الواحدة مدة ثلاثة أشهر (90 يوماً).

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