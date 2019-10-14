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المملكة العربية السعودية

شاهد: جاكي شان يريد تصوير فيلم أكشن في السعودية

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بقلم:  يورونيوز 
جاكي شان بصحبة تركي آل شيخ وفان دام وخان وموموا بعد تكريمهم
جاكي شان بصحبة تركي آل شيخ وفان دام وخان وموموا بعد تكريمهم -
حقوق النشر
Twitter/ @Turki_alalshikh
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عبر الممثل ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وكرم تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، شان أمس الأحد خلال المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة الرياض بجانب نجوم عالميين آخرين كالممثل الهندي شاروخ خان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا.

وقال شان أثناء تكريمه: "هذه أول مرة لي في السعودية... بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".

وأكمل النجم البالغ من العمر 65 عاماً: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".

ونشر خان صورة له بصحبة فان دام وشان خلال فعاليات المنتدى معبراً عن سعادته بما وصفه لقائه بأبطال طفولته.

كذلك شهد انطلاق المنتدى الترفيهي تكريم فنانين عرب كالممثلة المصرية يسرا والمغنيين المصريين عمرو دياب وهاني شاكر والممثل السعودي ناصر القصبي ومواطنه المغني محمد عبده بالإضافة إلى الممثلة الكويتية سعاد عبد الله وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام العرب والدوليين.

ويعقب التكريم بدء موسم الرياض الترفيهي الذي يستمر لمدة 70 يوماً تشهد العديد من العروض الفنية.

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