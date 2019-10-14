شاهد: جاكي شان يريد تصوير فيلم أكشن في السعودية

عبر الممثل ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وكرم تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، شان أمس الأحد خلال المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة الرياض بجانب نجوم عالميين آخرين كالممثل الهندي شاروخ خان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا.

وقال شان أثناء تكريمه: "هذه أول مرة لي في السعودية... بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".

وأكمل النجم البالغ من العمر 65 عاماً: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".

ونشر خان صورة له بصحبة فان دام وشان خلال فعاليات المنتدى معبراً عن سعادته بما وصفه لقائه بأبطال طفولته.

النجم العالمي #جاكي_شان يعلن أنه يريد تصوير فيلم آكشن في #السعودية وقد يأتيها المرة القادمة مع فريق التصوير #موسم_الرياض2019@Turki_alalshikhpic.twitter.com/TOchO3ql5Q — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 13, 2019

Another picture of King Khan With Jackie Chan, Jean Claude Van Damme And Jason Momoa At #JoyForum19pic.twitter.com/EtnUprxopD — SRK Warriors Club (@TeamSRKWarriors) October 13, 2019

كذلك شهد انطلاق المنتدى الترفيهي تكريم فنانين عرب كالممثلة المصرية يسرا والمغنيين المصريين عمرو دياب وهاني شاكر والممثل السعودي ناصر القصبي ومواطنه المغني محمد عبده بالإضافة إلى الممثلة الكويتية سعاد عبد الله وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام العرب والدوليين.

ويعقب التكريم بدء موسم الرياض الترفيهي الذي يستمر لمدة 70 يوماً تشهد العديد من العروض الفنية.

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