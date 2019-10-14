شاهد: شغب في مطار برشلونة احتجاجاً على الأحكام ضد قادة انفصال كتالونيا

أثار قرار المحكمة الإسبانية العليا الحكم بالسجن على تسعة من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، لدورهم في محاولة الاستقلال عام 2017، غضباً عارماً وقراراً بتأجيج الاحتجاجات في الإقليم.

وتجمعت حشود من المحتجين في مطار إل برات برشلونة بأعداد كبيرة، ودخلت في مواجهة مع أفراد الشرطة، وأظهرت لقطات فيديو الشرطة وهي تستخدم الهراوات على بعض المتظاهرين، فيما اعتقلت البعض الآخر.

وقالت سلطة المطار إنه تم إلغاء 20 رحلة على الأقل بسبب الاحتجاجات.

وبحسب المسؤولين فإن المتظاهرين قاموا بمنع القطار ومترو الأنفاق من الوصول إلى مطار برشلونة وأوقف آخرون حركة المرور مؤقتًا على الطريق السريع A2 وكذلك على العديد من الطرق الإقليمية عبر كاتالونيا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى المطار ازدحاماً مرورياً وأمرت الشرطة بوقف خدمة المترو على الخط المؤدي إلى المطار.

وخرج الآلاف للاحتجاج في مسيرات عبر مدن الإقليم الغني في شمال شرق البلاد.

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