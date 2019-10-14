لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إسبانيا

شاهد: شغب في مطار برشلونة احتجاجاً على الأحكام ضد قادة انفصال كتالونيا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
محتجون على الأحكام ضد قادة استقلال كتالونيا يغلقون أحد ماخل مطار برشلونة 14 أكتوبر 2019
محتجون على الأحكام ضد قادة استقلال كتالونيا يغلقون أحد ماخل مطار برشلونة 14 أكتوبر 2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أثار قرار المحكمة الإسبانية العليا الحكم بالسجن على تسعة من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، لدورهم في محاولة الاستقلال عام 2017، غضباً عارماً وقراراً بتأجيج الاحتجاجات في الإقليم.

وتجمعت حشود من المحتجين في مطار إل برات برشلونة بأعداد كبيرة، ودخلت في مواجهة مع أفراد الشرطة، وأظهرت لقطات فيديو الشرطة وهي تستخدم الهراوات على بعض المتظاهرين، فيما اعتقلت البعض الآخر.

وقالت سلطة المطار إنه تم إلغاء 20 رحلة على الأقل بسبب الاحتجاجات.

وبحسب المسؤولين فإن المتظاهرين قاموا بمنع القطار ومترو الأنفاق من الوصول إلى مطار برشلونة وأوقف آخرون حركة المرور مؤقتًا على الطريق السريع A2 وكذلك على العديد من الطرق الإقليمية عبر كاتالونيا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى المطار ازدحاماً مرورياً وأمرت الشرطة بوقف خدمة المترو على الخط المؤدي إلى المطار.

وخرج الآلاف للاحتجاج في مسيرات عبر مدن الإقليم الغني في شمال شرق البلاد.

للمزيد على يورونيوز:

إسبانيا: المحكمة العليا تصدّر أحكاماً بالسجن بحق 9 زعماء كتالونيين انفصاليين

مؤيدو استقلال كتالونيا ينظمون اعتصاماً في برشلونة دعماً لقادة الانفصال قبيل صدور أحكام بحقهم

شاهد: قبيل صدور أحكام قاسية على قادة كتالونيا مسيرة ضخمة في برشلونة تؤكد على الوحدة مع إسبانيا