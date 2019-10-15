جامعة فرنسية تسعى لمراقبة طلابها المسلمين "لمكافحة التطرف" الإرهابي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا بعد الكشف عن رسالة إلكترونية بعث بها المسؤول الأمني لجامعة سيرجي بونتواز إلى طاقم التدريس بالكامل واشتملت على ملف لتدوين ملاحظات عن سلوكيات الطلاب المسلمين بالجامعة.

وكشف أحد الأساتذة عن الرسالة التي تضمنت نموذج لملف به خانات متعلقة بعادات الطلاب المسلمين كأدائهم لصلاة يوم الجمعة، ارتداء الطالبات للحجاب أو النقاب، أزياء الطلاب الذكور وأكلهم للحم الخنزير أول لا وشربهم للمشروبات الكحولية أم لا ومن منهم يطلق لحيته أو شاربه.

وعبر الأستاذ كليمان كاربونيه، الذي نشر محتوى الرسالة عن خجله وغضبه من إرسالها إلى 1800 شخص من طاقم العاملين والأساتذة بالجامعة.

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apparition du port d'un voile

arrêt de consommation de boissons alcoolisées

arrêt soudain de consommation de nourriture à base de porc

consommation récente de produits hallal

arrêt de faire la fête

intérêt soudain pour l'actualité nationale et internationale



j'ai honte! — Clément Carbonnier (@Carbonnier_Eco) October 14, 2019

واعترفت الجامعة بالرسالة كما اعتذرت عن الصدمة التي أصابت البعض من تضمنها لمثل هذا النموذج مضيفة تأييدها لتنوع خلفيات الطلاب بها.

Depuis, l'@UniversiteCergy a fait ce tweet pour dire regretter "avoir pu heurter ou choquer certaines personnes de l'université et à l'extérieur" et affirme retirer le document...https://t.co/gy2hr3AZBh — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) October 14, 2019

ووصف فرنسوا جيرمينيه، رئيس الجامعة، بعث الرسالة والنموذج المرفق بها بالتصرف "الأحمق" كما قال إنها مبادرة شخصية من مسؤول الأمن دون علم إدارتها.

وطبقاً لجيرمينيه، اتخذ مسؤول الأمن المبادرة "عقب الهجوم على مقر للشرطة" في العاصمة الفرنسية باريس في الثالث من أكتوبر – تشرين الأول الجاري.

وقال: "لقد أعتقد المسؤول أن الأمر طبيعي لأن الكثير من الموظفين يأتون إليه ليسألوه عما يجب فعله إذا شاهدوا سلوكيات مختلفة من قبل الطلاب".

وتقع جامعة سيرجي بونتواز في مدينة فرساي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس ويدرس بها أكثر من 17 ألف طالب.

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