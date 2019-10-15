لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد

تصدر وسم #لبنان_يحترق بأكثر من 93 ألف تغريدة موقع تويتر بلبنان مع رصد أكثر من 100 حريق ضخم، اجتاح مناطق عدة في البلاد، وحوله إلى بلد مشتعل تتطاير منه ألسنة اللهب في كل مكان.
وتعمل أكثر من 200 آلية إطفاء على إخمادها، بعد أن اندلعت الحرائق في المشرف والدبية بشكل كبير، وكانت للرياح الشرقية، دور كبير في توسع الحرائق على رقعة جغرافية أكبر.
مما دفع الناس لاخلاء منازلهم حفاظا على سلامتهم، كما اخلى طلاب الجامعة العربية في الدبية مساكنهم. هذا وقد التهمت النيران خطوط التوتر العالي في بعض المناطق.
والتهمت النيران مساحات كبيرة من الأعشاب وأشجار الزيتون، وخلفت خسائر في المنازل والسيارات، وكادت تصل إلى أعمدة الاتصالات الخليوية.
مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا بشرية.
وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، "ان طوافة الجيش تدخلت لاخماد الحريق في الجهة التي لا يوجد فيها توتر عال وإذا كان هناك من ضرورة سنستعين بالطوافات القبرصية، وأشارت إلى وجود خوف من الألغام الموجودة ولهذا السبب نشهد حذرا في عملية الإطفاء".
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صور ومقاطع فيديو توثق هول الكارثة، وبشاعة الطبيعة عند الغضب.
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