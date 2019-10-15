لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد

تصدر وسم #لبنان_يحترق بأكثر من 93 ألف تغريدة موقع تويتر بلبنان مع رصد أكثر من 100 حريق ضخم، اجتاح مناطق عدة في البلاد، وحوله إلى بلد مشتعل تتطاير منه ألسنة اللهب في كل مكان.

وتعمل أكثر من 200 آلية إطفاء على إخمادها، بعد أن اندلعت الحرائق في المشرف والدبية بشكل كبير، وكانت للرياح الشرقية، دور كبير في توسع الحرائق على رقعة جغرافية أكبر.

مما دفع الناس لاخلاء منازلهم حفاظا على سلامتهم، كما اخلى طلاب الجامعة العربية في الدبية مساكنهم. هذا وقد التهمت النيران خطوط التوتر العالي في بعض المناطق.

والتهمت النيران مساحات كبيرة من الأعشاب وأشجار الزيتون، وخلفت خسائر في المنازل والسيارات، وكادت تصل إلى أعمدة الاتصالات الخليوية.

مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا بشرية.

#سليم_ابو_مجاهد #بطل من #لبنان الله يرحمك وسامحنا. ‏⁧‫#حرائق‬⁩ ⁧‫#المتن‬⁩ ⁧‫#لبنان_يحترق‬⁩ ⁧‫#لبنان_تحت_نيران_الحرائق‬⁩ Publiée par ‎لبنان الحلم‎ sur Mardi 15 octobre 2019

وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، "ان طوافة الجيش تدخلت لاخماد الحريق في الجهة التي لا يوجد فيها توتر عال وإذا كان هناك من ضرورة سنستعين بالطوافات القبرصية، وأشارت إلى وجود خوف من الألغام الموجودة ولهذا السبب نشهد حذرا في عملية الإطفاء".

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صور ومقاطع فيديو توثق هول الكارثة، وبشاعة الطبيعة عند الغضب.

‎لبنان يحترق، الشوف يحترق... قلوبنا تحترق ⁣ ‎‏أنقذوا غابات وأحراج لبنان!⁣ ‎#لبنان_يحترق⁣ ‎اجتاحت حرائق هائلة آلاف الأمتار المربعة من الغابات من بلدتي مشرف إلى كفرماتا وداكون في منطقة الشوف ، بسبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.⁣ ‏Massive fire swept through thousands of square meters of forests from the towns of Mechref to Kfarmatta and Daqoun in the Chouf district, due to the sudden rise in temperatures.⁣ ‏ #prayforlebanon Publiée par ‎جمهورية لبنان‎ sur Lundi 14 octobre 2019

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